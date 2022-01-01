В Нижнем Тагиле открыли движение по мосту на улице Циолковского

Ремонт моста начался еще в мае 2021 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле 31 декабря перед новым годом открыли движение по мосту на улице Циолковского, который был закрыт на ремонт. Об этом сообщает мэрия.

- На участке от улицы Индустриальная до улицы Октябрьской революции организовано двустороннее движение транспорта по одной половине моста, - говорится в сообщении.

Машинам можно ехать по этому участку со скоростью не больше 20 километров в час. Также там нельзя выполнять обгон. Водители, которые едут из центра города на Тагилстрой, смогут двигаться только вперед без возможности повернуть направо в Дзержинский район на перекрестке улиц Циолковского и Индустриальная.

Кроме того, автомобили, которые едут по улице Индустриальной со стороны улицы Фестивальной, смогут повернуть на этом участке только направо на Тагилстрой. А на перекрестке улиц Октябрьской революции и Циолковского проезд будет закрыт.

Ремонт моста начался еще в мае 2021 года. За это время подрядчик заменил балки пролетного строения моста, установил новые опоры подпорную стенку. Также на мосту переложили сети связи, электроснабжения, теплосеть и ливневую канализацию. Подрядчик за свой счет положил временный асфальт на путепроводе. В теплое время его заменять на постоянное покрытие.

К ЧИТАТЕЛЮ

Вы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»?

Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург».

Телефон редакции: (343) 237-25-51 WhatsApp: +7(912) 050-91-07 Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru

Следите за нами в соцсетях:

Вконтакте - https://vk.com/kp.ekaterinburg

Instagram – https://www.instagram.com/kpekb/

Telegram - https://t.me/kpekb

Facebook - https://www.facebook.com/ural.kp.ru

Одноклассники - https://ok.ru/kp.ekb

Подписывайтесь на наши каналы:

Яндекс. Дзен - ссылка

Google News - ссылка