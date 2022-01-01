Жители двух поселков под Екатеринбургом замерзают из-за перебоев с электричеством

Жителям обоих поселков вернули свет и отопление вечером 30 декабря Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители двух поселков Косулино и Лесной замерзают из-за перебоев со светом. Перебои с электричеством были связаны с тем, что последние несколько дней специалисты проводили комплекс работ по усилению схемы, рассказали «КП-Екатеринбург» в «Россети Урал».

- Нагрузка на электрическую сеть растет. После проведения осмотров, тепловизионного контроля оборудования энергетикам было необходимо провести работы на ряде объектов, - объяснили там.

Также проблемы с электричеством возникли в Лесном. Там уже не в первый раз был замечен рост нагрузки на электрическую сеть. В «Россети Урал» отметили, что территория является проблемной. Заявленная мощность коттеджного поселка составляет 150 киловатт. Однако фактически потребление электроэнергии превышает эту цифру в пять раз.

Жителям обоих поселков вернули свет вечером 30 декабря. Энергетики отметили, что в 2022 году в Лесном запланированы работы по переустройству сети.

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