Уральские заключенные спародировали Филиппа Киркорова и Little Big

Пародии осужденные женщины оказывали в рамках подведения итогов конкурса «Лучший отряд учреждения». Фото: ГУФСИН по Свердловской области

В женской исправительной колонии №16 в Краснотурьинске заключенные спародировали известных артистов. В том числе они примерили на себя образы Филиппа Киркорова и группы Little Big. Об этом сообщает ГУФСИН по Свердловской области.

Пародии осужденные женщины оказывали в рамках подведения итогов конкурса «Лучший отряд учреждения». Сначала начальник колонии Марина Шагельман объявила итоги соревнования. Первое место занял отряд №2 облегченных условий отбывания наказания.

Осужденные ИК-16 спародировали Елену Ваенгу. Фото: ГУФСИН по Свердловской области

- После официальной части состоялось новогоднее представление «Угадай, кто я?», в котором осужденные из разных творческих коллективов учреждения продемонстрировали свои способности перевоплощения в различные эстрадные образы, - говорится в сообщении ГУФСИН.

На сцену выходили клоны Филиппа Киркорова и Маши Распутиной. Фото: скриншот видео ГУФСИН по Свердловской области

На сцену выходили клоны Маши Распутиной, Елены Ваенги, Ирины Алегровой, Игоря Николаева и других звезд. Также заключенные исполнили танец из фильма «Маска». В конце мероприятия замначальника колонии Сеймур Алиев поздравил осужденных с наступающим Новым годом и пожелал всем скорейшего освобождения.

Заключенные исполнили танец из фильма «Маска». Фото: ГУФСИН по Свердловской области

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