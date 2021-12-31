Под Екатеринбургом развозчик пиццы утопил автомобиль в реке

ДТП произошло в поселке под Екатеринбургом Фото: Алексей БУЛАТОВ

31 декабря около 18 часов необычное ДТП произошло в поселке Двуреченск под Екатеринбургом, возле дома №2 по улице Димитрова.

Здесь 25-летний развозчик пиццы за рулем «Форд Фокус» не справился с управлением и опрокинул иномарку в реку.

- Двигаясь со стороны поселка Двуреченска, не справился с управлением и допустил съезд в реку. В автомобиле кроме водителя никого не было, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-группе ГИБДД по Екатеринбургу. - В результате ДТП водитель не пострадал, из автомобиля он выбрался самостоятельно, из реки уже вытащили.