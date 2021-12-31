Полиция Екатеринбурга раздала горожанам похищенные телефоны

Одна из счастливых обладательниц найденного телефона. Фото: пресс-группа УМВД по Екатеринбургу

Более десяти жителей Екатеринбурга получили от городской полиции телефоны, которые похитили у них в 2021 году.

Сотрудники отдела полиции №8 в ходе следственно-оперативных мероприятий разыскали больше 10 гаджетов, которые ранее были украдены. Об этом сообщает пресс-группа УМВД по Екатеринбургу.

Чаще всего похищенное имущество продавалось через комиссионные магазины и ломбарды. Стражи порядка нашли новых владельцев краденных телефонов и объяснили, что те владеют ими незаконно.

- Им было разъяснено, что гаджеты, которыми они пользуются, принадлежат другим людям и они вправе обратиться за компенсацией в магазин, где им продали «криминальный» товар. К слову, многие торговые точки, чтобы не портить репутацию, возместили стоимость изъятых телефонов, - рассказывают в городской полиции.

Телефоны передали законным владельцам перед Новым годов в отделе полиции по адресу: улица Белореченская, 5.