Под Нижней Турой перед Новым годом 8 спасателей тушили баню

Два пожарных расчета тушили небольшую баню Фото: Сергей ГАПОН

В шестом часу вечера 31 декабря в самом центре поселка Ис под Нижней Турой на улице Ленина загорелась баня.

Когда два пожарных расчета прибыли на место ЧП, огонь охватил помещение бани. Объект тушили 8 человек, на это потребовалось не больше 15 минут. В 17:37 все работы на месте пожара были завершены. В огне никто из людей не пострадал.

Напомним, что в населенных пунктах Свердловской области в период новогодних праздников введен режим повышенной готовности. В эти дни экстренные службы работают в режиме повышенной готовности.