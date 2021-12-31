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Происшествия31 декабря 2021 14:45

Под Нижней Турой перед Новым годом 8 спасателей тушили баню

На место ЧП выезжали два пожарных экипажа
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
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Два пожарных расчета тушили небольшую баню

Два пожарных расчета тушили небольшую баню

Фото: Сергей ГАПОН

В шестом часу вечера 31 декабря в самом центре поселка Ис под Нижней Турой на улице Ленина загорелась баня.

Когда два пожарных расчета прибыли на место ЧП, огонь охватил помещение бани. Объект тушили 8 человек, на это потребовалось не больше 15 минут. В 17:37 все работы на месте пожара были завершены. В огне никто из людей не пострадал.

Напомним, что в населенных пунктах Свердловской области в период новогодних праздников введен режим повышенной готовности. В эти дни экстренные службы работают в режиме повышенной готовности.