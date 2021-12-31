Грабитель, пытавшийся вынести деньги из Сбербанка, угрожал взрывом бомбы

Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Фото: Алексей БУЛАТОВ

Стали известны подробности попытки ограбления отделения Сбербанка на проспекте Ленина. Сначала подозреваемый обменял две тысячи рублей на доллары США, а затем стал угрожать взрывом бомбы. Якобы, у него под одеждой было взрывное устройство.

- Кассир нажал тревожную кнопку, чем спугнул грабителя. Он сбежал до приезда полиции. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой», - рассказал «КП»-Екатеринбург источник в силовых структурах.

Сыщики уголовного розыска изучают записи с камер, а также изъяли купюру в 2000 рублей, которую обменивал грабитель. Напомним, что в конце ноября на Уралмаше был ограблен банк. Тогда грабители обесточили отделение и вынесли пять миллионов рублей.