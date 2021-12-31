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Происшествия31 декабря 2021 11:23

Следственный комитет займется расследованием драки пьяных гаишников после корпоратива

Полицейские отмечали наступающий Новый год в ресторане «Соломон»
Олег ГАЛИМОВ
Олег ГАЛИМОВ
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У старшего лейтенанта закрытый перелом костей носа со смещением.

У старшего лейтенанта закрытый перелом костей носа со смещением.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Следственный комитет займется расследованием драки пьяных гаишников после корпоратива. Об этом «КП»-Екатеринбург рассказал осведомленный источник. Ранее сообщалось, что вечером 24 декабря 41-летний майор набросился на старшего лейтенанта. Оба написали заявления.

- Материалы проверки передали в Следственный комитет. Майор полиции отказался от дачи показаний, воспользовавшись 51 статьей Конституции, - пояснил источник.

Из-за этого инцидента полицейским Екатеринбурга запретили корпоративы.

- Если информация о рукоприкладстве подтвердится, последуют самые серьезные меры реагирования, - рассказал пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.