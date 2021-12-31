В Североуральске парня, сделавшего закладку с наркотиком, лишили свободы на 8 лет

Обвиняемого взяли под стражу в зале суда. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Североуральске на скамье подсудимых оказался местный житель. Он обвинялся в наркоторговле. По версии следствия, в начале февраля он спрятал запрещенное вещество в тайник неподалеку от труб водоотопления около гаражного массива. После этого он сообщил покупателю о том, где находится «закладка» и отправил ему фотографию через мессенджер.

- Впоследствии из тайника-закладки наркотическое средство было извлечено покупателем, - уточняют в прокуратуре Свердловской области - В этот же день покупатель был задержан сотрудниками полиции и в ходе осмотра его автомобиля было обнаружено и изъято приобретенное им наркотическое средство.

А затем правоохранители вышли и на закладчика. Суд приговорил его к восьми годам колонии строгого режима. Обвиняемого взяли под стражу в зале суда.