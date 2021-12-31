В поселке под Екатеринбургом пожарные спасли из горящего дома человека

На месте ЧП работали три пожарные машины и 11 сотрудников МЧС. Фото: Олег УКЛАДОВ

Во втором часу ночи в поселке Северка под Екатеринбургом загорелся частный двухквартирный жилой дом. Пламя быстро распространилось на площадь в 100 квадратных метров.

- Повреждены кровля, чердачное перекрытие, домашнее имущество, - уточняют в ГУ МЧС по Свердловской области. - Пожарно-спасательными подразделениями спасен один человек. До прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались четыре человека.

На месте ЧП работали три пожарные машины и 11 сотрудников МЧС. К 06.20 работа пожарных на месте происшествия была завершена.