В первый день тестов перед «Дакар-2022» в Саудовской Аравии команда Сергея Карякина пробила два колеса

У уральской команды новая машина. Фото: instagram.com/snagracing/

В воскресенье, 2 января, в пустыне в Саудовской Аравии стартует ралли-рейд «Дакар». Он продлится до 14 января. Среди участников будет и команда екатеринбургского гонщика Сергея Карякина.

- Это 8 «Дакар» для нашей команды, даже не верится, что мы проехали более 70 тысяч километров по бездорожьям по трассам Аргентины, Перу, Чили, Парагвая, Боливии и, конечно, Саудовской Аравии, - написал Сергей Карякин на своей странице в Instagram.

В четверг у уральской команды прошел первый день тестов в Саудовской Аравии. По итогу они пробили два колеса и настроили подвеску. Также Сергей Карякин рассказал подписчикам о том, как проходит подготовке к заезду.

- Прошли административные и технические проверки, - написал Сергея Карякин в Instagram. - Успешно и достаточно оперативно. Получили второй российский паспорт FIA T4. - Хотел бы поблагодарить наших механиков Петра, Виталия, Руслана, Дениса, Андрея, Ярослава, а так же оператора станков Евгения, конструкторов Павла и Сергея за проделанную работу. За месяц была построена новая машина, с учетом внесения изменений в конструкцию.