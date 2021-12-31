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Общество31 декабря 2021 7:15

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил уральцев с Новым 2022 годом

Он поблагодарил уральских врачей за тысячи спасенных жизней
Татьяна САМОЙЛОВА
Татьяна САМОЙЛОВА
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Фото: instagram Евгения Куйвашева

Фото: instagram Евгения Куйвашева

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил уральцев с наступающим 2022 годом. Видеопоздравление он опубликовал в своем instagram.

- С Новым 2022 годом, дорогие уральцы!, - подписал пост губернатор.

Евгений Куйвашев поблагодарил уральцев за тот вклад, который каждый вносит в развитие региона. Особенно он отметил уральских врачей, которые в непростое время пандемии боролись за жизни десятков тысяч своим пациентов.

- Сегодня я хочу поблагодарить каждого из вас, дорогие земляки за стойкость и терпение, ответственное отношение к судьбе родного региона, за добросовестный и честный труд, за то, что каждый день даете повод гордиться вами, - обратился к уральцам губернатор Свердловской области.