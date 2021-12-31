Россети направили претензию в адрес руководителей Лесного, жители которого жалуются на перебои с электроэнергией

Перебои с электричеством происходят из-за того, что жители потребляют в 5 раз выше, чем заявлено Фото: Алексей БУЛАТОВ

Энергетики «Россети-Урал» направили претензию [есть в распоряжении редакции] в адрес руководителей поселка Лесного, жители которого жалуются на перебои с электроэнергией. Все дело в том, что заявленная мощность всего населенного пункта при подаче заявки на технологическое присоединение - 150 кВт, однако фактически жители потребляют в 5 раз выше.

-Мы действительно направили в адрес руководителей коттеджного поселка обоснованную претензию и требование привести потребление их энергопринимающих устройств к заявленной мощности, - рассказали в пресс-службе «Россети-Урал». - Речь идет о том, что индивидуальный предприниматель при организации коттеджного поселка, указал заявленную мощность в разы меньше, чем мы фактически фиксируем.

Энергетики отмечают, что это очень влияет на электрическую сеть и может вывести из строя оборудование компании, от чего могут пострадать жители близлежащих коттеджных поселков.

- Нам, действительно, очень жаль, что страдают люди. Но наши бригады ОВБ дежурили и продолжают дежурить в этом населенном пункте, фактически решая вопросы, о которых могли заблаговременно позаботиться владельцы коттеджного поселка, - добавили энергетики.

Напомним, в четверг вечером, 30 декабря в Лесном был вновь зафиксирован рост нагрузки и в домах пропало электричество. В полночь сотрудники Россетей выполнили необходимые работы и запитали жителей коттеджного поселка.