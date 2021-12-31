Тимофей Радя повесил абажуры на фонари в сквере у Оперного театра

Оранжевые абажуры снова появились в сквере у Оперного театра Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уральский художник Тимофей Радя снова повесил в сквере у Оперного театра уютные абажуры на фонари. Случилось в ночь на 31 декабря. Очевидцы заметили, что абажуры везли в сквер на грузовике. Яркие торшеры будут радовать горожан до весны.

Отметим, впервые художник повесил абажуры в 2013 году во время фестиваля «Не темно». С тех пор они появляются тут каждый год в декабре или январе.

Напомним, Тимофей Радя занял второе место в голосовании «Человек года в культуре» от журнала Forbes. Уралец уступил только Юрию Дудю, зато обошел рэпера Моргенштерна, актрису Чулпан Хаматову, ведущего Максима Галкина, режиссера Кирилла Серебренникова и директора музея имени Пушкина Марину Лошак. Всего Радя собрал 19% голосов.