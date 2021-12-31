Жители поселков во время перебоев с электричеством, остаются и без отопления Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители двух поселков под Екатеринбургом, жалуются на перебои с электричеством. Как рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе «Россети Урал», в Косулино ограничения были связаны с тем, что последние несколько дней специалисты проводили целый комплекс работ по усилению схемы.

- Нагрузка на электрическую сеть растет. После проведения осмотров, тепловизионного контроля оборудования энергетикам было необходимо провести работы на ряде объектов. Вчера вечером в Косулино подачу электроэнергии возобновили, - рассказали энергетики.

В это же время проблемы с электроэнергией возникли в поселке Лесной. Там был не в первый раз зафиксирован рост нагрузки на электрическую сеть.

- Бригады ОВБ находились на месте, выполнили необходимые работы и к 00:00 запитали жителей этого коттеджного поселка. Как и говорили ранее, территория проблемная, - рассказали в пресс-службе «Россети Урал». - Заявленная мощность всего поселка при подаче заявки на технологическое присоединение - 150 кВт. Потребление фактическое в 5 раз выше.

Энергетики отметили, что в следующем году на этой территории запланированы работы по переустройству сети.

Отметим, что жители поселков, о которых идет речь, во время перебоев с электричеством, остаются и без отопления.