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Общество31 декабря 2021 2:50

В Кольцово пассажиры больше суток не могут вылететь в Анталью

Они написали жалобу в транспортную прокуратуру
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
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Рейс в Анталью несколько раз переносили

Рейс в Анталью несколько раз переносили

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кольцово пассажиры больше суток не могут вылететь в Анталью. Рейс авиакомпании AZUR AIR ZF 9695 был запланирован на 6:30 утра 30 декабря. Об этом свидетельствует онлайн-табло на сайте аэропорта. После этого его несколько раз переносили и сейчас ожидаемое время вылета указано - 10:30 31 декабря.

Как пишет telegram-канал «Свет Екатеринбург», пассажиры написали жалобу в транспортную прокуратуру.

Мы обратились за комментарием в пресс-службу «Кольцово».