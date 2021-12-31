Рейс в Анталью несколько раз переносили Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кольцово пассажиры больше суток не могут вылететь в Анталью. Рейс авиакомпании AZUR AIR ZF 9695 был запланирован на 6:30 утра 30 декабря. Об этом свидетельствует онлайн-табло на сайте аэропорта. После этого его несколько раз переносили и сейчас ожидаемое время вылета указано - 10:30 31 декабря.

Как пишет telegram-канал «Свет Екатеринбург», пассажиры написали жалобу в транспортную прокуратуру.

Мы обратились за комментарием в пресс-службу «Кольцово».