В поселке Северка пожарные спасли человека из горящего дома

В тушении пожара были задействованы 3 единицы техники и 11 человек личного состава МЧС Фото: Алексей БУЛАТОВ

В поселке Северка в Екатеринбурге ночью, 31 декабря, вспыхнул пожар в частном двухквартирном доме на улице Комсомольской. Четыре человека эвакуировались из горящего здания до прибытия пожарых, еще один был спасен пожарно-спасательными подразделениями.

- В 01:10 поступило сообщение о пожаре. В тушении пожара были задействованы 3 единицы техники, 11 человек личного состава. В 01:47 огонь локализован, в 02:31 открытое горение ликвидировано, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

Еще почти 50 минут пожарным потребовалось, чтобы пролить и разобрать сгоревшие конструкции.

Площадь пожара составила 100 квадратных метров. Огонь уничтожил надворные постройки и повредил кровлю, чердачное покрытие дома и домашние имущество жильцов. О пострадавших не сообщается.