Свердловские врачи получили оборудование для лечения рака мочевого пузыря

Первым пациентом стал 62-летний екатеринбуржец. Фото: ДИП Свердловской области

Свердловские врачи клинической больницы №1 Екатеринбурга получили оборудование для лечения рака мочевого пузыря. Как сообщает Департамент информационной политики региона, аппараты приобрели в рамках национального проекта «Здравоохранение».

- Приобретены два лазерных аппарата: один – для фотодинамической терапии, другой – для диагностики, которые будут применять теперь при лечении пациентов с раком мочевого пузыря, - рассказали в Департаменте.

Первым пациентом стал 62-летний екатеринбуржец, которого успешно прооперировали.

- Я очень благодарен врачам, что мне сделали эту операцию. Ведь неизвестно, к чему в дальнейшем это могло привести, – рассказал мужчина.

На новое оборудование Министерство здравоохранения РФ выделило около двух миллионов рублей.