На севере Урала открылись девять ледовых переправ

Также открыты переправы в Таборинском и Ивдельском городских округах. Фото: Олег УКЛАДОВ

На севере Свердловской области на реках Тавда и Сосьва открылись ледовые переправы. Как сообщает региональное ГУ МЧС, все они прошли регистрацию.

- В Серовском городском округе на реке Сосьва для обеспечения жизнедеятельности населения в зимний период функционируют три ледовые переправы. По ним обеспечивается сообщение с поселков Марсяты, Красный Яр и деревни Магина. Грузоподъемность переправ составляет 10 тонн.

Также открыты переправы в Таборинском и Ивдельском городских округах, а также еще одна начала функционировать в Гагаринском ГО для перевозки леса.

Контроль за оборудованием и обеспечением безопасности ледовых переправ в период их функционирования осуществляет государственная инспекция по маломерным судам Главного управления МЧС России по Свердловской области.