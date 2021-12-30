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Общество30 декабря 2021 19:18

На севере Урала открылись девять ледовых переправ

Все они прошли регистрацию специалистами МЧС
Анастасия БАШКИРЦЕВА
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Также открыты переправы в Таборинском и Ивдельском городских округах.

Также открыты переправы в Таборинском и Ивдельском городских округах.

Фото: Олег УКЛАДОВ

На севере Свердловской области на реках Тавда и Сосьва открылись ледовые переправы. Как сообщает региональное ГУ МЧС, все они прошли регистрацию.

- В Серовском городском округе на реке Сосьва для обеспечения жизнедеятельности населения в зимний период функционируют три ледовые переправы. По ним обеспечивается сообщение с поселков Марсяты, Красный Яр и деревни Магина. Грузоподъемность переправ составляет 10 тонн.

Также открыты переправы в Таборинском и Ивдельском городских округах, а также еще одна начала функционировать в Гагаринском ГО для перевозки леса.

Контроль за оборудованием и обеспечением безопасности ледовых переправ в период их функционирования осуществляет государственная инспекция по маломерным судам Главного управления МЧС России по Свердловской области.