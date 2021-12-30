В Екатеринбурге второй раз за неделю эвакуируют автомобиль с поддельными номерами

Фото: УГИБДД по Свердловской области

В Екатеринбурге автоинспекторы дважды за неделю эвакуировали автомобиль нарушителя. Накануне жильцы дома на улице Щорса обратили внимание на «Ладу Весту», которую нерадивый владелец бросил прямо на тротуаре, из-за чего она загораживала проход, недовольные горожане позвонили в ГАИ.

- Выехав на адрес, инспекторы ДПС обнаружили транспортное средство.Передний государственный регистрационный знак на транспортом средстве отсутствовал, на заднем последний буквенный символ был изменен, - рассказали «КП-Екатеринбург» в УГИБДД по Свердловской области.

Как оказалось, водитель отечественной легковушки уже попадался в прошлую пятницу, полицейским даже пришлось устроить погоню, чтобы остановить 26-летнего парня без прав. Теперь ему грозит еще один штраф, а, чтобы забрать автомобиль со спецстоянки, он должен привести в соответствие госномера.