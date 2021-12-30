В ГИБДД ответили, почему цветные огоньки запрещены. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области будут лишать прав водителей за гирлянды на машинах. Об этом сообщает Госавтоинспекция Екатеринбурга.

- Согласно статье 12.5 части 3 КоАП водители машин, у которых на передней части установлены приборы с огнями красного цвета или приборы, цвет огней и режим работы которых не соответствуют требованиям по допуску транспортных средств к эксплуатации, могут лишиться прав от шести месяцев до года, - уточнили «КП-Екатеринбург» в ГИБДД.

Ранее стало известно, что в Нижнем Тагиле назначили нового начальника ГИБДД. С 1 января 2022 года Госавтоинспекцию возглавит Александр Зверев. Сам полицейский подтвердил свое назначение. До этого он руководил отделом охраны общественного порядка МУ МВД России «Нижнетагильское».