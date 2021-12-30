Нижнетагильская прокуратура через суд требует выделить инвалиду спецавтомобиль

На данным момент заявленный акт рассматривается. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле прокуратура через суд потребовала выделить инвалиду специальный автомобиль. Как сообщает свердловская прокуратура, мужчина сам не раз обращался с этой просьбой в Министерство социальной политики Свердловской области.

- Соглашения о взаимном признании прав на возмещение вреда, причиненного работникам увечьем, профессиональным заболеванием либо иным повреждением здоровья, связанным с исполнением трудовых обязанностей от 09.09.1994, остались без удовлетворения, - рассказали в прокуратуре.

В связи с эти прокуратор обратился с иском в суд. На данным момент заявленный акт рассматривается.

Напомним, что военному пенсионеру в Екатеринбурге дали нормальную квартиру после вмешательства прокуратуры. Мужчина до этого несколько лет жил в аварийном жилье.