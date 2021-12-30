В Нижнем Тагиле нашли пропавшую 75-летнюю бабушку

Бабушка пропала 30 декабря. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле нашли пропавшую Назарову Людмилу Ивановну. Как сообщает поисковой отряд «Прорыв», 75-летняя женщина ушла из дома и не вернулась.

Бабушка пропала 30 декабря, в этот день на ней были одеты серая шапка, темным пуховик с капюшоном, черные сапоги и серые брюки.

Приметы, по которым искали пропавшую:

Рост: 163 см.

Телосложение: среднее

Цвет глаз: голубые.

Цвет волос: светлые с проседью, короткие.

Напомним, что в Екатеринбурге с 23 декабря ищут пропавшую Голову Елизавету Дмитриевну. Как сообщает поисковой отряд «Лиза Алерт» 15-летняя школьница вышла из дома и не вернулась. В день пропажи она была одета в бежевый комбинезон, черно-красную куртку и красно-белые ботинки.

Если вы знаете, где может находиться Голова Елизавета Дмитриевна, сообщите инфоргу поиска Екатерине (Феникс) 8-953-053-04-83 или по телефонам, указанным в ориентировке.