В Нижнем Тагиле в центре города зажгли художественную подсветку

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Тагила

В Нижнем Тагиле в центре города в канун нового года на фасадах нескольких зданий появилась художественная подсветка, здесь установили 196 прожекторов и 543 погонных метров линейных светильников, монтаж всех конструкций завершили еще 20 декабря, после чего подрядчики тестировали систему.

- Работы по архитектурной подсветке домов, расположенных по проспектам Ленина, 50, 52, 69, 71 (до арки), Строителей, 10/15 (радиальная часть), Строителей, 17 / Мира, 11 (радиальная часть) выполнены ООО «ПК «ЛЭД Энерджи», - сообщает пресс-служба администрации города.

Настройка прожекторов и линейных светильников произведена таким образом, чтобы лучи акцентно выделяли наиболее интересные элементы домов, построенных в стиле сталинского ампира. Подсветка будет работать в режиме уличного освещения.