В Лесном местный житель получил срок за нападение на дядю

Инцидент произошел в марте этого года, когда родственники вместе распивали алкоголь Фото: Алексей БУЛАТОВ

В городе Лесной местного жителя отправили в колонии за нападение на своего дядю, инцидент произошел в марте этого года, когда родственники вместе распивали алкоголь, в какой-то момент между ними начался конфликт, и племянник схватился за нож.

- Он нанес своему дяде не менее 12 ударов по туловищу и в подмышечную впадину слева, а также один удар ножом в живот, повлекший ранение в левое подреберье, проникающее в брюшную полость, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

При этом мужчина свою вину не признавал и заявил, что это была самооборона во время драки. По решению суда его назначили ограничение свободы на один год, однако сторона обвинения подала апелляцию.

Дело вернули на повторный пересмотр, после чего суд приговорил уральца к трем годам лишения свободы в колонии общего режима.