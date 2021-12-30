В Нижнем Тагиле семья в канун нового года лишилась дома и машины из-за пожара

Фото: пресс-служба ОНД и ПР Нижнего Тагила

В Нижнем Тагиле у местной семьи в канун нового года сгорел дом и автомобиль. ЧП произошло вечером 29 декабря, пожар начался с надворных построек и стремительно распространился на жилое помещение, его общая площадь составила 100 квадратных метров.

- Хозяин жилья был на работе. Возгорание обнаружила жена, которая в момент возникновения пожара находилась дома. Женщина вызвала спасателей и эвакуировалась вместе с дочерью - девочкой подросткового возраста, - уточнили в пресс-службе ОНД и ПР Нижнего Тагила.

Предполагаемой причиной возгорания стал аварийный режим работы электропроводки в надворных постройках. По факту пожара дознаватели МЧС проводят проверку, обстоятельства устанавливаются. Напомним, в Екатеринбурге в микрорайоне Уктус, на Патриотов, 21 сгорел двухэтажный дом семьи из 17 человек. В эту ночь, 30 декабря, в нем остались только подростки. Взрослые уехали еще вечером по делам, и ребята договорились отпраздновать наступающий Новый год.