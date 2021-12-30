В Екатеринбурге зоопарк закроют для посетителей 31 декабря

Гостей ждут в будни до 19:00, в выходные до 20:00, это обычный зимний график Фото: Алексей БУЛАТОВ

Екатеринбургский зоопарк закроют для посетителей 31 декабря, в зверинце такой шаг объясняют необходимостью отдыха для всех животных. В штатный режим работы локация вернется 1 января с 12:00. Гостей ждут в будни до 19:00, в выходные до 20:00, это обычный зимний график.

- Напоминаем, что вход в зоопарк осуществляется по QR-кодам, а на территории действует обязательный масочный режим, - уточнили в пресс-службе зверинца.

Напомним, ранее в местном зоопарке в канун нового года появилась занимательная традиция: к обитателям зверинца в гости пришли первый заместитель губернатора Алексей Шмыков и глава уральской столицы Алексей Орлов. Чиновники посетили тигров по кличке Джагар и Джуна, чтобы «задобрить» символ наступающего года.