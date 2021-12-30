Нижний Тагил накроет смогом до конца года

Специалисты объявили о неблагоприятных метеорологических условиях первой степени опасности Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уральские синоптики предупредили тагильчан о смоге, который зависнет над городом до конца этого года, в связи с этим специалисты объявили о неблагоприятных метеорологических условиях первой степени опасности.

- С 20 часов 29 декабря до 20 часов 31 декабря на территории городского округа «город Нижний Тагил» ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе, - рассказали в пресс-службе уральского гидрометцентра.

Планируется, что предупреждение будет отменено с 20:00 31 декабря. Напомним, ранее стало известно, что власти Нижнего Тагила все-таки решили порадовать горожан салютом. Праздничный фейрверк прогремит сразу после обращения президента в полночь.