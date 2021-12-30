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Общество30 декабря 2021 12:53

В Нижнем Тагиле в новогоднюю ночь запустят салют

Фейерверк можно будет увидеть в полночь
Анастасия ШИПИЦИНА
Анастасия ШИПИЦИНА
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Ранее мэрия заявляла об отмене фейерверка

Ранее мэрия заявляла об отмене фейерверка

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Власти Нижнего Тагила все-таки решили порадовать горожан салютом. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказали в мэрии.

- Салют действительно будет сразу после обращения президента в полночь, - сообщили в тагильской администрации.

Ранее мэрия заявляла об отмене фейерверка. В администрации объяснили, что все же решили запустить салют, так как обещали его горожанам летом. Также там отметили, что у властей появились возможности устроить фейерверк.

В Екатеринбурге в полночь также запустят салют. «Комсомольская правда» составила список мест, откуда его можно посмотреть. Среди них площадь 1905 года, Плотинка и Исторический сквер, Смотровая площадка бизнес-центра «Высоцкий» и ЦПКиО.