В Екатеринбурге экс-инспектора ДПС будут судить за получение взятки

Полицейский сначала полностью отрицал свою причастность к преступлению Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге будут судить 34-летнего бывшего инспектора ДПС, который пытался получить взятку. Все случилось в конце августа этого года, тогда полицейский дежурил на проспекте Космонавтов и остановил 38-летнего водителя, который находился за рулем нетрезвым. Чтобы не привлекать его к административной ответственности, он получил 25 тысяч рублей.

- Деньги водителем были сняты с банковской карты в одном из ближайших банкоматов, после чего переданы обвиняемому. Сумма переданной взятки и время ее передачи, помимо показаний самого водителя, подтверждены информацией о движении средств на банковском счете, - уточнили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Полицейский сначала полностью отрицал свою причастность к преступлению, однако вскоре был вынужден признаться. После чего уголовное дело отправили на рассмотрение в суд.

- Гражданин, который дал взятку, ранее неоднократно судим, но он проявил гражданскую позицию и честно рассказал представителям МВД о случившемся. Активное способствование раскрытию преступления освобождает его от уголовной ответственности за дачу взятки, - добавил сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.