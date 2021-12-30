На Урале вынесли приговор виновнику ДТП, в котором погибла молодая пара

Фото: УГИБДД по Свердловской области

На Урале Сухоложский городской суд вынес приговор виновнику ДТП, в котором погибла молодая пара. Страшная авария произошла 8 августа 2021 года.

- Александр Фадеев признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц), - рассказали в прокуратуре Свердловской области.

По данным следствия, Александр Фадеев за рулем грузовика «Скания» ехал со скоростью около 83 км/ч, не смотря на знак «Ограничение максимальной скорости 40 км/ч», а также проигнорировал дорожный знак «Опасный поворот на право». В итоге его занесло на встречную полосу, где он столкнулся с ВАЗ. Водитель и пассажирка легковушки погибли.

Сухоложский городской суд назначил Александру Фадееву наказание в виде 4 лет 5 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Кроме того, его лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 2 года и взыскали в пользу потерпевшего компенсацию морального вреда в 1 миллион рублей. Судебный акт не вступил в законную силу.