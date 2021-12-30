Техперевооружение рельсобалочного цеха ЕВРАЗ НТМК – один из приоритетных инвестиционных проектов Свердловской области

Фото предоставлено пресс-службой ЕВРАЗ НТМК

После технического перевооружения на стане начнется производство новых видов металлопроката, а его мощность увеличится с 800 тысяч тонн до 950 тысяч тонн металлопроката в год.

По предварительным оценкам объем инвестиций составит $ 210 млн. Будет создано несколько десятков новых рабочих мест. Обновленный стан планируется запустить в работу в 2024 году.

Техническое перевооружение рельсобалочного цеха позволит расширить сортамент стана и начать выпуск в подразделении U-образных шпунтов шириной до 600 мм, двутавров высотой от 130 до 450 мм, железнодорожных рельсов по европейским стандартам (длиной до 25 м), крановых рельсов, несимметричных L-образных полособульбов высотой от 270 мм до 600 мм.

«Металлопрокат, который будет освоен на обновленном стане, востребован на рынке, - отметил вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов. – Благодаря реализации этого проекта мы сможем обеспечить полную загрузку цеха и дополнительно получим на стане около 280 тысяч тонн балки и 50 тысяч тонн шпунта».

Техническое перевооружение предполагает установку горизонтальной роликоправильной машины для правки балок и шпунтов, новых пил холодной резки для порезки раскатов, группы клетей для проката в четырехвалковом режиме с автоматизированной настройкой клетей и контролем профиля на стане. Охлаждение на холодильнике будет проводиться без волочения, что исключит поверхностные дефекты и вмятины от перемещения по холодильнику. Также в цехе будет установлено оборудование для правки проката перед порезкой и ускоренного охлаждения двутавров при прокате на стане. Металлопродукция будет пакетироваться и взвешиваться.

Все агрегаты оснастят электронными датчиками, которые позволят следить за прямолинейностью и другими параметрами проката на протяжении почти 10 километров: от помещения рельсовой заготовки в печь до отгрузки готового проката.

В 2010-2011 годах в рельсобалочном цехе ЕВРАЗ НТМК была проведена реконструкция во время которой были установлены гидросбив окалины, клеймовочная машина, позволяющая идентифицировать каждый рельс, линия неразрушающего контроля, два гидравлических пресса для правки концов рельсов в двух плоскостях и сверлильно-отрезные станки, которые позволяют резать заказную длину и сверлить отверстия в термоупрочнённых рельсах.