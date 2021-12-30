Как работает ледовый городок на площади 1905 года в новогодние праздники 2022 в Екатеринбурге

Ледовый городок будет работать до 16 января Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ледовый городок на площади 1905 года уже открыт для посещения и будет работать до 16 января 2022 года.

Расписание ледового городка на площади 1905 года в Екатеринбурге на новогодние праздники 2022:

С 1 по 5 января, с 7 по 9 января 2022 года: с 10 часов до 23 часов.

С 10 по 16 января 2022 года: с 10 часов о 22 часов.

В Екатеринбурге в ледовом городке на площади 1905 года в ночь с 31 декабря 2021 года на 1 января 2022 года пройдет новогодний концерт с 23:30 до 1:00. После поздравления Президента Владимира Путина здесь можно посмотреть на салют.

В новогоднюю и рождественскую ночи в ледовом городке запланированы народные гуляния до 3 часов.

В день работы ледового городка здесь планируются каждый день в 15 часов и в 17 часов театральное представление. 31 декабря 2021 года спектакль состоится только в 15 часов, 8 и 9 января – только в 17:00.