В Нижнем Тагиле задержали полицейского, который воровал металл с завода

Собранные материалы полиция уже передала в следственные органы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле задержали сотрудника ППС, который вместе с рецидивистом воровал с территории местного завода металл. На подозреваемого полицейского вышли в ходе получения оперативной информации, рассказал «КП-Екатеринбург» начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

- Старший сержант 1992 года рождения в момент задержания был в гражданской одежде: у него был выходной день. По факту расхищения проводятся проверочные мероприятия, - сообщил он.

Горелых отметил, что, если вина сотрудника ППС будет доказана, его будут судить по закону. Собранные материалы полиция уже передала в следственные органы.

Ранее в Екатеринбурге задержали 36-летнего полицейского из отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Его подозревают в том, что он делал закладки и задерживал их покупателей с поличным. При этом полицейский объяснил свои действия тем, что хотел таким образом повысить статистические показатели и раскрываемость. Стража порядка отстранили от работы. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

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