Свердловская магистраль дарит новогоднее настроение пассажирам на вокзалах и в поездах

Фото предоставлено пресс-службой РЖД

Для создания праздничной новогодней атмосферы на основных вокзалах Свердловской магистрали установлены нарядные елки, фасады и интерьеры вокзальных комплексов украшены новогодней атрибутикой, гирляндами и иллюминацией. Организованы тематические фотозоны, чтобы все желающие могли сделать яркие, запоминающиеся снимки.

В преддверии праздника железнодорожники подготовили веселые новогодние поздравления для пассажиров в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле и в пригородных электропоездах «Ласточка».

Фото предоставлено пресс-службой РЖД

В столице Урала посетителей вокзала накануне встречал духовой оркестр Дедов Морозов. Музыкальные «дедушки» исполнили популярные новогодние композиции, а также всеми любимые мелодии советской эстрады. В Нижнем Тагиле посетителей вокзала и пассажиров «Ласточки» порадовали фольклорные коллективы местного ДК Железнодорожников.

31 декабря на вокзалах по громкоговорящей связи прозвучат поздравления с Новым годом. Пассажиров, встречающих праздник в пути, по традиции поздравит начальник поезда. В меню вагонов-ресторанов в этот день будут включены классические новогодние блюда, а в информационно-развлекательные системы поездов загружены фильмы и аудиокниги с новогодней тематикой.