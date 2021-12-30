Солистка екатеринбургской группы «АлоэВера» рассказала о бедном прошлом на Сортировке

Вера Мусаелян вспомнила, как они с сестрой слушали музыку при свечах
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Солистка группы «АлоэВера» Вера Мусаелян рассказала о том, как бедно жила раньше в Екатеринбурге. Воспоминаниями она поделилась на странице в Instagram.
Мусаелян призналась, что жила в районе Сортировка в квартире вместе с сестрой. При этом жилище было полупустым. Сообщение она сопроводила видео, где находится у океана.
- В квартире почти не было мебели. Одна комната совсем пустая. Мы лежали на полу и слушали диск Café del Mar. Такая морская музыка. Я погружалась в нее полностью. Представляла огромность океана, - вспоминает певица.
Артистка рассказала, что они с сестрой поместили свечи в пластиковый цилиндр. Свет отбрасывал тени в виде дельфинов.
- Мы лежали на полу на Сортировке и были у океана, - написала солистка.
Ранее Вера Мусаелян заявила о разводе со своим мужем Ильей Яшиным, который является оппозиционным политиком. Певица поблагодарила за переживание и чуткость своих друзей и подписчиков. Певица отметила, что решение было сложным и болезненным. При этом она отметила, что любит мужа, но их способы переживать жизнь и справляться с ней оказались несовместимыми.
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