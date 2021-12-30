В Свердловской области за сутки COVID-19 заболели 524 человека

Ситуация осложняется повышенной заболеваемостью гриппом и ОРВИ Фото: Мария ЛЕНЦ

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки официально подтверждено еще 524 новых случаев заражения коронавирусом, из которых 239 приходятся на столицу Среднего Урала.

Также новые случаи COVID-19 приходятся на жителей Качканара, Нижнего Тагила, Новой Ляли, Верхней Туры, Североуральска, Карпинска, Первоуральска, Верхней Пышмы и других населенных пунктов Свердловской области.

Общее число заболевших COVID-19 жителей Среднего Урала с начала пандемии составляет 198 118 человек, из которых 170 844 – выздоровели. За сутки врачи сняли диагноз у 545 человек.

Сейчас состояние 425 пациентов с коронавирусом врачи оценивают как тяжелое, 262 – размещены в палатах реанимации, 217 – подключены к аппаратам ИВЛ.

Также за сутки зарегистрировано еще 25 случаев смерти от COVID-19. Общее число жертв пандемии на Среднем Урале составляет 9 378 человек.