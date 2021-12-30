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Общество30 декабря 2021 8:47

В Нижнем Тагиле инспекторы пожарного надзора нашли нарушения в магазинах пиротехники

Нарушители привлечены к административной ответственности
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
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Фото: отдел надзорной деятельности и профилактической работы Нижнего Тагила

Фото: отдел надзорной деятельности и профилактической работы Нижнего Тагила

В Нижнем Тагиле инспекторы пожарного надзора проверили торговые точки, которые торгуют пиротехникой. Об этом сообщается на странице ВКонтакте городского отдела надзорной деятельности и профилактики.

Из 12 зарегистрированных в городе торговых точек, продающих салюты и фейерверки, в семи обнаружили нарушения требований пожарной безопасности.

- Среди выявленных нарушений - неисправные огнетушители, самостоятельный доступ покупателей к витринам с пиротехническими изделиями, использование для продажи опасной продукции помещений в здании, где торговля фейерверками по нормам пожарной безопасности запрещена, - рассказали в отделе надзорной деятельности и профилактической работы Нижнего Тагила.

Кроме того, продавцы хранили пиротехнику вблизи приборов системы отопления, а их торговые точки находились на недостаточном расстоянии от общественных зданий.

Нарушители привлечены к административной ответственности.