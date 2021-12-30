ГИБДД Нижнего Тагила с нового года возглавит Александр Зверев

До этого Зверев временно исполнял обязанности начальника Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле назначили нового начальника ГИБДД. С 1 января 2022 года Госавтоинспекцию возглавит Александр Зверев, сообщает TagilCity.ru со ссылкой на источник.

Зверева переводят на должность руководителя подразделения из статуса временно исполняющего эти обязанности. Сам полицейский подтвердил свое назначение.

В статусе врио Зверев находился с 25 января 2021 года. До этого он руководил отделом охраны общественного порядка МУ МВД России «Нижнетагильское». А еще ранее он занимал должность начальника РЭО ГИБДД Нижнего Тагила.

Ранее стало известно, что полицейским Свердловской области выдали высокие премии под Новый год. По словам источника «КП-Екатеринбург», они были два раза больше по сравнению с предыдущими годами. Минимальная премия в 2021 году у полицейских составляет 30 тысяч рублей. При этом средний инспекторский состав под Новый год получил около 65-70 тысяч, а руководители, начальники отделов и управления - около 90-100 тысяч рублей.

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