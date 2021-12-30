На Урале пожар оставил без дома семью с тремя детьми

Фото: сайт «ВСалде».

В Верхней Салде многодетная семья Екатерины и Александра Ладыгиных осталась без единственного жилища. Пожар, который произошел вчера, 29 декабря около 20:00 уничтожил их деревянный дом на улице Народного Фронта № 42. Об этом сообщает местное издание «ВСалде».

- В тушении пожара были задействованы 4 пожарные машины и 14 человек личного состава. Предварительная причина возгорания — неправильное устройство печи и дымохода в бане, - сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.

К счастью, в пожаре никто не пострадал. Огонь охватил баню, когда родители были в магазине. За детьми в этот момент присматривал дедушка.

- Мы затопили баню и поехали в магазин. Когда мы приехали, то увидели, что во дворе было очень много дыма. Муж первый пошел тушить своими силами огонь. Я зашла в дом и сказала дедушке и детям, что мы горим. Звонили 3-4 раза в МЧС. А потом обесточили дом и выбежали. Сгорело абсолютно все, - рассказала «КП-Екатеринбург» Екатерина Ладыгина.

Дом, в котором жили супруги с детьми принадлежал маме Екатерины Ладыгиной. Где будет жить семья дальше – неизвестно, но пока они ночуют у родственников. Ладыгиным очень нужны вещи для взрослых и детей. У Екатерины и Александра двое сыновей 4 и 3 года, а еще годовалая дочь.

Пострадавшим требуются женские вещи 48 размера и обувь 36-го. Также необходима мужская одежда 46-48 размера и обувь 39. Детские вещи на мальчиков 98-104, а также обувь 25. Для годовалой девочки подойдет одежда размера 80-86.

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