В аварии под Екатеринбургом погибла семья из ЯНАО

Фото: УГИБДД по Екатеринбургу

Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства смертельной аварии на 13-м километре ЕКАД, где погибла семья из Губкинского. Как стало известно «КП»-Екатеринбург, в результате ДТП скончалась супруги Хабибуллины. 44-летний мужчина и его 43-летняя жена погибли до прибытия скорой помощи.

Виновника аварии доставили в больницу № 36 с переломом позвоночника.

- Водитель Skoda Kodiaq, двигаясь со стороны Березовского в сторону Тюменского тракта, выехал на полосу встречного движения, где допустил лобовое столкновение с Volkswagen Polo, - сообщили в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

Знакомые погибших пояснили, что пара возвращалась домой из Башкирии. Напомним, что на прошлой неделе в Екатеринбурге в аварии погибла многодетная мать.