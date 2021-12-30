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Происшествия30 декабря 2021 8:31

В аварии под Екатеринбургом погибла семья из ЯНАО

Чета Хабибуллиных ехала домой в Губчинский
Олег ГАЛИМОВ
Олег ГАЛИМОВ
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Фото: УГИБДД по Екатеринбургу

Фото: УГИБДД по Екатеринбургу

Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства смертельной аварии на 13-м километре ЕКАД, где погибла семья из Губкинского. Как стало известно «КП»-Екатеринбург, в результате ДТП скончалась супруги Хабибуллины. 44-летний мужчина и его 43-летняя жена погибли до прибытия скорой помощи.

Виновника аварии доставили в больницу № 36 с переломом позвоночника.

- Водитель Skoda Kodiaq, двигаясь со стороны Березовского в сторону Тюменского тракта, выехал на полосу встречного движения, где допустил лобовое столкновение с Volkswagen Polo, - сообщили в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

Знакомые погибших пояснили, что пара возвращалась домой из Башкирии. Напомним, что на прошлой неделе в Екатеринбурге в аварии погибла многодетная мать.