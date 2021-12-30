В Югре усилят полицейские патрули во время новогодних праздников

Полиция в новогодние праздники будет работать в усиленном режиме Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во время новогодних каникул 2022 года в населенных пунктах Югры усилят наряды вневедомственной охраны. Патрули Росгвардии будут нести службу в местах проведения массовых гуляний. Об этом сообщает ugra-tv.ru.

Полиция будет следить за порядком, а также за соблюдением масочного режима и пожарной безопасностью.

Также будут усилены пожарные патрули, спасатели будут обходить пожарный сектор, чтобы напомнить жителям о соблюдении мер пожарной безопасности. Напомним, что губернатор Ханты-Мансийского автономного округа ввела особый противопожарный режим в период с 27 декабря по 10 января.

Особое внимание пожарные патрули будут уделять использованию пиротехники.