Екатеринбург
ФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
-16°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество30 декабря 2021 8:14

В Югре усилят полицейские патрули во время новогодних праздников

Их приблизят к местам массовых гуляний
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
КомментироватьОставить комментарий(0)
Полиция в новогодние праздники будет работать в усиленном режиме

Полиция в новогодние праздники будет работать в усиленном режиме

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во время новогодних каникул 2022 года в населенных пунктах Югры усилят наряды вневедомственной охраны. Патрули Росгвардии будут нести службу в местах проведения массовых гуляний. Об этом сообщает ugra-tv.ru.

Полиция будет следить за порядком, а также за соблюдением масочного режима и пожарной безопасностью.

Также будут усилены пожарные патрули, спасатели будут обходить пожарный сектор, чтобы напомнить жителям о соблюдении мер пожарной безопасности. Напомним, что губернатор Ханты-Мансийского автономного округа ввела особый противопожарный режим в период с 27 декабря по 10 января.

Особое внимание пожарные патрули будут уделять использованию пиротехники.