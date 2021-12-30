В Екатеринбурге за взятку будут судить экс-сотрудника ГИБДД

Сотрудник ГИБДД отпустил нарушителя за 25 тысяч рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге прокуратура Орджоникидзевского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу 34-летнего экс-сотрудника ГИБДД, обвиняемого в получении взятки.

По версии следствия, он во время патрулирования на служебном автомобиле остановил Subaru Tribeca, подозревая, что водитель находится в состоянии опьянения и выяснил, что мужчина, находившийся за рулем, поменялся местами с пассажиром.

- Желая избежать ответственности, водитель предложил инспектору ДПС договориться, на что инспектор ДПС согласился, потребовав от водителя взятку в размере 25 тыс. рублей. Водитель передал лично инспектору ДПС вышеуказанную сумму, - рассказали в прокуратуре.

Получив взятку, инспектор ДПС не стал составлять протоколы об административных правонарушениях в отношении мужчин и не провел медицинское освидетельствование водителя. Кроме того, он вернул им водительские удостоверения и документы на управляемый ими автомобиль и дал спокойно уехать.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Орджоникидзевский районный суд. Прокурор также предъявил иск к обвиняемому о взыскании незаконно полученных денег в размере 25 тысяч рублей в доход государства.

По части 3 статьи 290 УК РФ экс-сотруднику ГИБДД грозит от 3 до 8 лет лишения свободы.