Сильные морозы придут на Новый год в Югру

Морозы придут в регион в первую ночь нового года Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На новогодние праздники 2022 года в Югре ожидается серьезное похолодание. Сильные морозы в регион придут с 31 декабря по 2 января.

Синоптики прогнозируют дневные температуры от 12 до – 17 градусов, в восточных районах до – 27 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до – 19…-24 градусов, при прояснениях до -34 градусов. Об этом пишет информационное агентство ugra-news.ru.

В столице региона – Ханты-Мансийске в ночь на 1 января ожидается – 20…-22 градуса, днем потеплеет до – 14 градусов.

В Сургуте будет – 16 градусов, облачно, пройдет небольшой снег. В ночь на 1 января будет – 20 градусов.

В Нижневартовске в новогоднюю ночь будет до -18 градусов, пройдет небольшой снег.