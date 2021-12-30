Иск в отношении строителя моста на Циолковского в Нижнем Тагиле отозвали

Строителям осталось закончить освещение и поставить бетонные блоки Фото: Алексей БУЛАТОВ

МКУ «Служба заказчика городского хозяйства» отозвала иск на 200 тысяч рублей к ООО «Уралстроймонтаж», которое занимается реконструкцией моста на улице Циолковского в Нижнем Тагиле. Об этом сообщает TagilCity.ru.

Исковое производство началось 14 декабря 2021 года. Причиной для него послужило ненадлежащее исполнение муниципального контракта. Документ об отказе от иска подписал директор МКУ СЗГХ Борис Моров.

- Произвести отказ уплаченной государственной пошлины в сумме 7 тысяч рублей, - говорится в бумаге.

Мост на Циолковского планируется открыть вечером 31 декабря. Строителям осталось закончить освещение и поставить бетонные блоки. При этом нужно еще получить разрешение ГИБДД на открытие движения.

Гендиректор ООО «Уралстроймонтаж» Алексей Голященко отметил, что открытие моста перенесли из-за несвоевременной поставки дорожных ограждений. Изначально сдача работ была запланирована на 30 декабря.