На Луначарского из-за ДТП образовалась пробка

Фото: группа ВКонтакте Инцидент Екатеринбург

В Екатеринбурге, на Луначарского, недалеко от дома №135, столкнулись две легковушки. Из-за ДТП по одной стороне улицы образовалась огромная пробка - автомобилисты стоят от Первомайской до Энгельса.

Как сообщается в группе ВКонтакте «Инцидент Екатеринбург» из-за аварии также вставали трамваи, так как машины столкнулись на путях. Однако судя по Яндекс.Картам, сейчас движение общественного транспорта не затруднено.

Фото: Яндекс.Карты

В городском отделении пропаганды ГИБДД «КП-Екатеринбург» рассказали, что информация о ДТП к ним не поступала.

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