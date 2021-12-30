Екатеринбург
ФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
-16°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество30 декабря 2021 6:55

В Екатеринбурге несколько больниц вернули к плановой помощи

Это связано со снижением заболеваемости коронавирусом
Анастасия ШИПИЦИНА
Анастасия ШИПИЦИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
К плановой помощи вернули шесть городских больниц

К плановой помощи вернули шесть городских больниц

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге шесть больниц вернулись к плановой помощи. Это связано со снижением заболеваемости коронавирусом, объяснили «КП-Екатеринбург» в Минздраве Свердловской области.

К плановой помощи вернули ЦГКБ №6, Свердловский областной клинический психоневрологический госпиталь для ветеранов войн, медицинские центры «Бонум» и «Озеро Чусовское», ожоговый центр и хирургический корпус ЦГКБ №40.

- Снижается заболеваемость, сокращается потребность в ковидных койках, - объяснили ситуацию в областном Минздраве.

О том, что больницы Екатеринбурга начали перепрофилировать под плановую помощь горожанам в эфире радио «Комсомольская правда» в ноябре сообщила заместитель мэра по социальным вопросам Екатерина Сибирцева. Тогда она заявила, что снижению заболеваемости поспособствовала вакцинация населения. По ее словам, теперь здравоохранение может работать в штатном режиме.