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Общество30 декабря 2021 6:42

Прокуратура потребовала от администрации Красноуральска построить очистные сооружения в Пригородном районе

Сейчас сточные воды впадают в реку Кушайка
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
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Старые очистные оказались разрушены

Старые очистные оказались разрушены

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура потребовала от администрации Красноуральска построить очистные сооружения в Пригородном районе. Во время проверки выяснилось, что старые очистные разрушены и сточные воды через водопропускную трубу под автодорогой впадают в реку Кушайка и загрязняют ее.

- Результатами инструментальных замеров установлено превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ по аммонию-иону, нитрит-иону, железу, что является нарушением требований водного законодательства, - рассказали в прокуратуре. - Таким образом водоотведение на территории «микрорайона Пригородный» Красноуральска организовано ненадлежащим образом, очистка сточных вод не осуществляется.

Природоохранный прокурор подал иск в городской суд, чтобы обязать администрацию Красноуральска обеспечить работы по проведению необходимых обследований, в том числе инженерных изысканий, разработке и утверждению проектно-сметной документации по строительству сооружений очистки сточных вод, а также обеспечить выполнение работ по их строительству.

Красноуральский городской суд заявленные исковые требования природоохранного прокурора удовлетворил в полном объеме. Решение суда не вступило в законную силу.