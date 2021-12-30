На Урале многодетная мать продвигает марийскую культуру в TikTok

Учительница продвигает культуру марийцев на весь мир. Фото: предоставлено ИА "Уральский меридиан"

Мама пятерых детей Людмила Широбокова работает учителем физики в селе Юва в 30 километрах от Красноуфимска Свердловской области.

Большая часть местных жителей – марийцы. О культуре этого финно-угорского народа преподаватель снимает ролики для сети TikTok. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

Эта культура, по словам Людмилы Широбоковой, сильно отличается от русской. У этого народа свой язык, своя национальная одежда, еда, песни.

- Их можно слушать весь день, ноги и тело сами идут в пляс, - говорит автор канала. – Марийцев боятся, так как их считают сильными в колдовстве.

Свой канал учитель физики завела в 2019 году, когда помогала внучке раскручивать аккаунт, а потом втянулась и стала сама снимать видео. За два года ей удалось собрать 630 подписчиков.

- Мне захотелось надеть марийский наряд и снять видео для «ТикТок» после того, как я увидела своих детей, танцующими под марийскую музыку, - говорит Людмила Широбокова о том, как решила завести свой канал.