Концерт оркестра «URALBand» «Ирония судьбы» или «С Новым годом!» пройдет в Центре культуры «Урал»

Фото предоставлено Центром культуры «Урал»

Яркое шоу в традиционных рождественских мотивах от URALBand на этот раз украсит композитор и виртуоз, чемпион мира по игре на баяне основатель проекта «Баян Микс» Сергей Войтенко. На сцене развернётся настоящая ирония судьбы, поскольку московский гость будет играть в окружении хозяина новогоднего вечера Александра Павлова и прекрасной Араксии Агаджанян.

Новая программа соберет самые яркие новогодние хиты прошлых лет и современные ритмы. Вы услышите потрясающее исполнение на баяне в сопровождении оркестра такие композиции как: "La Cumparsita" и "Red Tango", популярных песен в авторском исполнении - "Мы с тобой одной крови", "Морошка", "Просто надо любить", "Крым", "Доброй ночи", "Батя", "Ямаечка" и другие в оригинальном обрамлении оркестра "Уралбэнд".

Фото предоставлено Центром культуры «Урал»

Араксия Агаджанян подарит зрителям добрые и нежные, Новогодние и Рождественские песни.

Концерт будет проходить за столиками, где в окружении близких под бокал шампанского вы сможете загадать желание и вновь ощутить волшебную атмосферу Нового года.

Продолжительность концерта: 2 часа(с антрактом)

Возрастное ограничение: 18 +

Место проведения: Многофункциональный зал

Стоимость билетов: 500 руб., 800 руб., 1000 руб., 1600 руб.